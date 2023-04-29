С прицелом на Париж: украинка Харлан завоевала медаль на этапе Гран-при по фехтованию (видео)

Спортсменка выиграла очередную медаль на уровне Гран-при

Олимпийская чемпионка в командной сабле Ольга Харлан выиграла бронзовую награду на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле (Южная Корея). Ранее фехтовальщикам запретили украинскую символику в Пусане.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета НОК (Украины) в Facebook. "Бронза", которую завоевала Харлан в Сеуле, стала для нее 27-й медалью на турнирах серии Гран-при!

Олимпийская чемпионка на пути к награде одолела юную француженку Сирель Рю (15:10), медалистку Кубков мира и Гран-при китаянку Шао Яци (15:6), хозяйку дорожки Чон Ин Хэ (15:8) и призершу чемпионата мира и Европы Анну Мартон из Венгрии (15:7). Эта победа гарантировала ей награду. Остановить Ольгу удалось лишь в 1/2 финала пятому номеру мирового рейтинга француженке Сари Бальзер (10:15).

Смотрите выступление украинки с 36:45

Отметим, несмотря на допуск россиян и белорусов к соревнованиям, Международная федерация фехтования (FIE) не согласовала список участников из рф на турнир в Сеуле в рамках квалификации на Олимпийские Игры-2024, из-за чего украинцы свободно участвовали в соревнованиях. Напомним, украинские власти запретили национальным делегациям выступать на международных соревнованиях с участием представителей стран-агрессоров.