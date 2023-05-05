"Идет бесчеловечная война": Германия отменила престижный турнир, лишь бы не допускать россиян

Соревнования должны были пройти в ноябре 2023 года

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди мужчин в немецком Бонне отменен после того как Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить представителей стран-агрессоров на соревнования.

Об этом сообщает sueddeutsche.de. Турнир должен был пройти с 10 по 12 ноября в Бонне.

"Мы приняли это решение, потому что ведется бесчеловечная война. И оно касается всех спортсменов. Думаю, что гораздо хуже оставить это на усмотрение отдельного человека, чем сказать, что мы все против этого – это должна быть очень четкая линия.

Она должна быть у каждой руководящей организации, как на национальном, так и на международном уровне", – сказала президент Олимпийского фехтовального клуба Бонна Гудрун Неттерсгайм.

Примечательно, что Германия во второй раз отменила проведение Кубка мира из-за потенциального участия россиян и белорусов. Ранее немцы отказались от проведения КМ в женской рапире. Финляндия последовала примеру Германии, а в Польше придумали оригинальный способ, чтобы российские фехтовальщики даже не думали ехать на соревнования. Кроме того, Дания и Франция также отказались от соревнований по фехтованию в этом году.