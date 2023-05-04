"Використання спорту варварами": 35 країн закликали МОК переглянути умови допуску росіян та білорусів у змаганнях

Підписанти заяви незадоволені вимогами до атлетів із країн-агресорів

Міністри та представники 35 країн закликали Міжнародний олімпійський комітет переглянути свої вимоги щодо допуску російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Відповідну заяву опублікували на сайті уряду Великобританії. Його підписали Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Великобританія та США.

"Ми вважаємо, що російській державі, яка двічі порушувала олімпійське перемир’я, не можна дозволяти використовувати спорт для легітимації свого варварського і неспровокованого вторгнення в Україну, так само як і білоруській державі не можна дозволяти використовувати спорт для легітимації своєї співучасті в агресивній війні", — йдеться в зверненні країн.

Підписанти зазначили, що залишаються суттєві питання, які не в останню чергу стосуються військових зв’язків спортсменів, державного фінансування, визначення того, що є командами, та механізмів правозастосування.

"Ми ще раз наголошуємо, що наша позиція не є дискримінацією окремих осіб на підставі їхнього паспорта, і ми поважаємо права всіх спортсменів на ставлення без будь-якої дискримінації відповідно до Олімпійської хартії. Ми націлені на чесну спортивну конкуренцію, а також на те, щоб російські та білоруські атлети жодним чином не виступали як представники своїх держав, що МОК також прагне забезпечити за допомогою своїх рекомендацій.

Повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми уважно стежитимемо за виконанням рекомендацій МОК та міжнародних спортивних федерацій у найближчі тижні. Якщо ці питання не буде вирішено, ми будемо очікувати, що МОК перегляне свій підхід", — резюмується в заяві.

Раніше президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті повідомив, що спортсменам з рф і Білорусі не доведеться виступати проти війни росії проти України для участі на міжнародних стартах.

Перед цим уряд України ухвалив рішення про бойкот турнірів за участю росіян та білорусів. Тим не менш, МОК планує допомагати українцям змагатися разом із атлетами з рф і Білорусі.