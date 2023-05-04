"Использование спорта варварами": 35 стран призвали МОК пересмотреть условия допуска россиян и белорусов в соревнованиях

Подписанты заявления недовольны требованиями к атлетам из стран-агрессоров

Министры и представители 35 стран призвали Международный олимпийский комитет пересмотреть свои требования по допуску российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства Великобритании. Его подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

"Мы считаем, что российскому государству, которое дважды нарушало олимпийское перемирие, нельзя позволять использовать спорт для легитимации своего варварского и неспровоцированного вторжения в Украину, равно как и белорусскому государству нельзя позволять использовать спорт для легитимации своего соучастия в агрессивной войне россии", — говорится в обращении стран.

Подписанты отметили, что остаются существенные вопросы, не в последнюю очередь касающиеся военных связей спортсменов, государственного финансирования, определения того, что является командами, и механизмов правоприменения.

"Мы еще раз подчеркиваем, что наша позиция не является дискриминацией отдельных лиц на основании их паспорта, и мы уважаем права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Мы нацелены на честную спортивную конкуренцию, а также на то, чтобы российские и белорусские атлеты никоим образом не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК также стремится обеспечить посредством своих рекомендаций.

Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы будем ожидать, что МОК пересмотрит свой подход", — резюмируется в заявлении.

Ранее президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти сообщил, что спортсменам из рф и Беларуси не придется выступать против войны россии против Украины для участия на международных стартах.

Перед этим правительство Украины приняло решение о бойкоте турниров с участием россиян и белорусов. Тем не менее, МОК планирует помогать украинцам соревноваться вместе с атлетами из рф и Беларуси.