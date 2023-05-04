"Ганьбите всіх українських спортсменів": легендарна українська чемпіонка присоромила міністра

Перша олімпійська чемпіонка України розкритикувала політику української спортивної влади

Українські спортсмени сидітимуть удома та спостерігатимуть за Олімпійськими іграми за участю росіян по телевізору, якщо дотримуватимуться політики бойкоту, яку запровадив міністр молоді та спорту України, голова Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт.

Такою думкою на своїй сторінці в Instagram поділилася перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України, легендарна фігуристка Оксана Баюл. Крім того, уславлена спортсменка звернула увагу, що Гутцайт переклав відповідальність на національні федерації, які, на його думку, самі мають вирішувати бойкотувати змагання за участю представників країн-агресорів чи ні. При цьому українська влада погрожувала забирати статус національної у тих федерацій, які пошлють українські делегації на турніри за участю білорусів та росіян, щоправда, це нововведення вже не спрацювало у футболі та в тенісі. Федерація тенісу України (ФТУ) просто відхрестилася від спортсменів, які виступають у WTA та ATP разом із представниками країн-агресорів, зазначивши, що не відсилає туди українські делегації.

Баюл вважає, що бойкот українських спортсменів призведе до того, що наші атлети сидітимуть удома під час Олімпійських ігор у Парижі.

"Тепер Федерації винні. А що щодо втрати статусу національної? Вадим, ви просто ганьбите всіх українських спортсменів у всьому світі.

А ось українські спортсмени сидітимуть удома та дивитимуться, як проходить Олімпіада-2024”, – написала Баюл.

Оксана Баюл розкритикувала Вадима Гутцайта

Золотий виступ Оксани Баюл у Ліллехаммері

Раніше Міжнародна федерація дзюдо дозволила виступати росіянам та білорусам на ЧС-2023 з деякими обмеженнями. Збірна України з дзюдо у відповідь бойкотуватиме цей турнір. При цьому у складі російської делегації на турнір потрапили представники армії рф, а також клубу ЦСКА.