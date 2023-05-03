Біатлоністка збірної України отримала громадянство рф після втечі в росію

Спортсменка не повернеться до України

Біатлоністка збірної України Катерина Бех, яка втекла до росії, заявила про відновлення громадянства рф.

Про це вона повідомила "Матч ТВ". За її словами, наступного сезону вона планує виступати в російських змаганнях.

"Так, це правда, що мене відновили в громадянстві рф. В наступному сезоні планую виступати на російських стартах. Тренуватися буду в складі збірної Московської області в Олексія Вікторовича Нуждова. Постараюся пробитися на всі головні старти", — зазначила Бех.

Нагадаємо, що з 2018 до 2022 роки спортсменка виступала за збірну України.

На початок повномасштабної війни атлетка була у Львівській області на зборах. У перший же день вторгнення рф вона втекла до країни-агресора разом із двома іншими натуралізованими біатлоністками Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко.

Пізніше Бех було виключено з команди України. До 2018 року спортсменка, як є уродженкою росії, захищала кольори юнацької збірної рф.

Раніше Федерація біатлону України мала намір повернути Бех до національної команди.

Перед цим олімпійський чемпіон з біатлону виступив на підтримку України, коли заявив, що росіянам не місце в міжнародному спорті. З таким самим закликом до громадськості звернулися топ-біатлоністи світу.