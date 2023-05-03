Биатлонистка сборной Украины получила гражданство рф после бегства в россию

Спортсменка не вернется в Украину

Биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех, которая сбежала в россию, заявила о восстановлении гражданства рф.

Об этом она сообщила "Матч ТВ". По ее словам, в следующем сезоне она планирует выступать в российских соревнованиях.

"Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве рф. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Тренироваться буду в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Постараюсь пробиться на все главные старты", — отметила Бех.

Напомним, что с 2018 по 2022 год спортсменка выступала за сборную Украины.

К началу полномасштабной войны атлетка была во Львовской области на сборах. В первый же день вторжения рф она сбежала в страну-агрессора вместе с двумя другими натурализованными биатлонистками Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко.

Позже Бех была исключена из команды Украины. До 2018 года спортсменка, будучи уроженкой россии, защищала цвета юношеской сборной рф.

Ранее Федерация биатлона Украины намеревалась вернуть Бех в национальную команду.

Перед этим олимпийский чемпион по биатлону выступил в поддержку Украины, когда заявил, что россиянам не место в международном спорте. С таким же призывом к общественности обратились топ-биатлонисты мира.