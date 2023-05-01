Рус

Призер Олімпіади з рф помріяв про створення росією свого МОК, щоб "переманити всіх туди"

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Носов незадоволений тим, що "робить із російським спортом" Захід Новина оновлена 01 травня 2023, 15:28
Носов незадоволений тим, що "робить із російським спортом" Захід. Фото ТАСС

Колишній спортсмен поскаржився на санкції

російський ексдзюдоїст Дмитро Носов розкритикував умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску спортсменів із країни-агресора до турнірів у нейтральному статусі.

В інтерв’ю Спорт-Экспресс він висловив невдоволення тим, що "робить зі спортом" росії Захід, а також закликав створити паралельні міжнародні організації, "неполітизовану альтернативу МОК та переманити всіх туди".

"Коли нас усунули через допінговий скандал, участь під нейтральним прапором була ще зрозумілою, але зараз все змінилося. З одного боку, нас можуть дискваліфікувати, з іншого – взагалі виходити і виступати на таких умовах, на мою думку, негарно", — поскаржився Носов.

За його словами, в умовах повномасштабної війни рф проти України, яку атлет, як водиться в росії, ганебно назвав СВО, він би не виступав під нейтральним прапором.

Повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо оголосила про допуск росіян і білорусів до турнірів, тоді як у заявці рф на ЧС у Досі опинилися представники російської армії.

Федерація дзюдо України (ФДУ) ухвалила рішення бойкотувати ЧС-2023 через участь атлетів з рф і Білорусі.

Теги:
#Олімпіада #МОК #Дзюдо #Дмитро Носов