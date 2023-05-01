Призер Олімпіади з рф помріяв про створення росією свого МОК, щоб "переманити всіх туди"

Колишній спортсмен поскаржився на санкції

російський ексдзюдоїст Дмитро Носов розкритикував умови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску спортсменів із країни-агресора до турнірів у нейтральному статусі.

В інтерв’ю Спорт-Экспресс він висловив невдоволення тим, що "робить зі спортом" росії Захід, а також закликав створити паралельні міжнародні організації, "неполітизовану альтернативу МОК та переманити всіх туди".

"Коли нас усунули через допінговий скандал, участь під нейтральним прапором була ще зрозумілою, але зараз все змінилося. З одного боку, нас можуть дискваліфікувати, з іншого – взагалі виходити і виступати на таких умовах, на мою думку, негарно", — поскаржився Носов.

За його словами, в умовах повномасштабної війни рф проти України, яку атлет, як водиться в росії, ганебно назвав СВО, він би не виступав під нейтральним прапором.

Повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо оголосила про допуск росіян і білорусів до турнірів, тоді як у заявці рф на ЧС у Досі опинилися представники російської армії.

Федерація дзюдо України (ФДУ) ухвалила рішення бойкотувати ЧС-2023 через участь атлетів з рф і Білорусі.