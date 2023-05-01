Призер Олимпиады из рф помечтал о создании россией своего МОК, чтобы "переманить всех туда"

Бывший спортсмен пожаловался на санкции

российский экс-дзюдоист Дмитрий Носов раскритиковал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из страны-агрессора к турнирам в нейтральном статусе.

В интервью Спорт-Экспресс он выразил недовольство тем, что "делает с спортом" россии Запад, а также призвал создать параллельные международные организации, "неполитизированную альтернативу МОК и переманить всех туда".

"Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось. С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой – вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво", — пожаловался Носов.

По его словам, в условиях полномасштабной войны россии против Украины, которую атлет, как водится в рф, позорно назвал СВО, он бы не выступал под нейтральным флагом.

Сообщалось, что Международная федерация дзюдо объявила о допуске россиян и белорусов к турнирам, тогда как в заявке рф на ЧМ в Дохе оказались представители российской армии.

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) приняла решение бойкотировать ЧМ-2023 из-за участия атлетов из рф и Беларуси.