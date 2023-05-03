"У мозку повітря": відомого російського спортсмена побили у Москві (відео)

Баскетболіста побили поблизу ресторану

Баскетболіст збірної росії, захисник ЦСКА Олексій Швед лежить у лікарні після нападу біля ресторану в Москві. До речі, рф і Білорусь вигнали з європейського баскетболу.

Про це в коментарі sport-express.ru розповіла дружина спортсмена Анастасія Зіадітдінова. Жінка зазначила, що у її чоловіка досі у мозку перебуває повітря.

"У мого чоловіка такий висновок, що потрібно дивитися КТ повторне ще через 10-14 днів. У нього пухлина. Вона може рости, але поки нічого не відомо, потрібно лежати й не рухатися. Він лежить і не рухається, у нього корсет на шиї. У мозку повітря, яке теж не вийшло. Там великий діагноз. Це просто частина того, що небезпечно. Олексій перебуває зараз не в реанімації, він у лікарні", — сказала Зіадітдінова.

Нагадаємо, баскетболіст 1 травня став жертвою нападу в Москві, в результаті якого у нього діагностували перелом скроневої кістки та епідуральну гематому. Пізніше поліція затримала підозрюваних у нападі на спортсмена. Інцидент потрапив на відеокамери спостереження.

Раніше повідомлялося, що збірної росії не буде на олімпійському баскетбольному турнірі.

Нагадаємо, у студентській лізі NCAA (США) уболівальники скандували "росія", коли м’ячем володів український баскетболіст із команди суперників.