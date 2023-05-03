"В мозгу воздух": известного российского спортсмена избили в москве (видео)

Баскетболиста побили вблизи ресторана

Баскетболист сборной рф, защитник ЦСКА Алексей Швед лежит в больнице после нападения возле ресторана в москве. К слову, рф и Беларусь выгнали из европейского баскетбола.

Об этом в комментарии sport-express.ru рассказала супруга спортсмена Анастасия Зиадитдинова. Женщина отметила, что у ее мужа до сих пор в мозгу находится воздух.

"У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное еще через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице", — сказала Зиадитдинова.

Напомним, баскетболист 1 мая стал жертвой нападения в москве, в результате которого у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. Позднее полиция задержала подозреваемых в нападении на спортсмена. Инцидент попал на видео камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что сборной россии не будет на олимпийском баскетбольном турнире.

Напомним, в студенческой лиге NCAA (США) болельщики скандировали "россия", когда мячом владел украинский баскетболист из команды соперников.