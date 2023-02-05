В США болельщики скандировали "россия", когда украинский баскетболист владел мячом (видео)

Вопиющий инцидент произошел на студенческом уровне

В матче "Колорадо Стейт" — "Юта Стейт" (79-88), который состоялся в ночь на 5 февраля в рамках студенческой лиги NCAA, болельщики хозяев скандировали "россия", когда мячом владел украинский баскетболист Максим Шульга. Недавно литовские болельщики песнями про путина встретили сербскую "Црвену Звезду" в Евролиге.

Соответствующее видео доступно в микроблоге спортивного журналиста Скотта Гэррарда в Twitter. Он отметил, когда украинец исполнял штрафные броски, некоторые фаны "Колодаро" кричали "россия". Скотт назвал данную ситуацию мерзкой. Макс родом из Киева, а его семья до сих пор находится в столице Украины.

БК "Колорадо" на своей официальной странице в Twitter извинился за случившееся, однако допустил ошибку, на которую обратили внимание пользователи. В сообщении команды почему-то написали "the Ukraine" ("на Украине"), что есть грубейшей ошибкой.

Главный тренер "Колорадо Стейт" Нико Медведь также попросил прощения.

"Я очень уважаю "Юта Стейт" и Макса Шульгу. У нас отличные болельщики и студенты, но это неприемлемо! Мои искренние извинения", — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что 22-летняя американка выдала себя за 13-летнюю баскетболистку в матче школьных команд.

Напомним, международная баскетбольная организация грубо ошиблась при публикации карты Украины.