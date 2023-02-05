У США вболівальники скандували "росія", коли український баскетболіст володів м’ячем (відео)

Кричущий інцидент стався на студентському рівні

У матчі "Колорадо Стейт" — "Юта Стейт" (79-88), який відбувся в ніч на 5 лютого в рамках студентської ліги NCAA, уболівальники господарів скандували "росія", коли м’ячем володів український баскетболіст Максим Шульга. Нещодавно литовські вболівальники піснями про путіна зустріли сербську "Црвену Звєзду" в Євролізі.

Відповідне відео доступне у мікроблозі спортивного журналіста Скотта Геррарда у Twitter. Він зазначив, що коли українець виконував штрафні кидки, деякі фани "Колодаро" кричали "росія". Скотт назвав цю ситуацію мерзенною. Макс родом із Києва, а його родина досі перебуває у столиці України.

БК "Колорадо" на своїй офіційній сторінці в Twitter вибачився за те, що сталося, проте припустився помилки, на яку звернули увагу користувачі. У повідомленні команди чомусь написали "the Ukraine" ("на Україні"), що є грубою помилкою.

Головний тренер "Колорадо Стейт" Ніко Медведь також вибачився.

"Я дуже поважаю "Юта Стейт" та Макса Шульгу. У нас чудові вболівальники та студенти, але це неприйнятно! Мої щирі вибачення", — написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що 22-річна американка видала себе за 13-річну баскетболістку у матчі шкільних команд.

Нагадаємо, міжнародна баскетбольна організація грубо помилилася при публікації карти України.