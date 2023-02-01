У США 22-річна жінка видала себе за 13-річну баскетболістку (відео)

Жінка поплатилася за свій вчинок роботою

Поки росіяни намагаються повернутися до міжнародного баскетболу, ще один гучний скандал у цьому виді спорту стався за океаном.

Американський шкільний тренер "Черчленду" 22-річна Арліша Бойкінс видала себе за 13-річну баскетболістку та взяла участь у матчі проти "Траккерс". Про це повідомляє TMZ Sports.

За інформацією джерела, одна юна баскетболістка "Черчленду" не зуміла прийти на гру. Бойкінс вирішила вийти на паркет замість дівчинки, переодягнувшись у шкільну форму. Потім 22-річна жінка, як ні в чому не бувало, відіграла матч проти 13-річних дівчаток.

У результаті ця історія стала надбанням громадськості. Арлішу та головного тренера "Черчленду" звільнили. Крім того, школа ухвалила рішення знятися зі змагань цього сезону.

У мережі є відео з грою Арліші (чорна форма, №1) проти дітей.

Раніше повідомлялося, що литовські вболівальники влаштували спекотний прийом сербам у матчі Євроліги "Жальгіріс" — "Црвена Звєзда".

Нагадаємо, на фронті загинув фанат "Київ-Баскета" Олексій "Май" Ачкасов. Він стояв біля витоків створення фанатського руху БК "Київ-Баскет".