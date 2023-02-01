В США 22-летняя женщина выдала себя за 13-летнюю баскетболистку (видео)

Женщина поплатилась за свой поступок работой

Пока россияне пытаются вернуться в международный баскетбол, еще один громкий скандал в этом виде спорта произошел за океаном.

Американский школьный тренер "Черчленда" 22-летняя Арлиша Бойкинс выдала себя за 13-летнюю баскетболистку и приняла участие в матче против "Траккерс". Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, одна юная баскетболистка "Черчленда" не сумела прийти на игру. Бойкинс решила выйти на паркет вместо девочки, переодевшись в форму школы. Затем 22-летняя девушка как ни в чем не бывало отыграла матч против 13-летних девочек.

В итоге данная история стала достоянием общественности. Арлишу и главного тренера "Черчленда" уволили. Кроме того, школа приняла решение сняться с соревнований в текущем сезоне.

В сети доступно видео с игрой Арлиши (черная форма, №1) против детей.

Ранее сообщалось, что литовские болельщики устроили жаркий прием сербам в матче Евролиги "Жальгирис" — "Црвена Звезда".

Напомним, на фронте погиб фанат "Киев-Баскета" Алексей "Май" Ачкасов. Он стоял у истоков создания фанатского движения БК "Киев-Баскет".