Украинский хит про путина и желто-синие флаги: в Литве подготовили горячий прием русским "братьям" из Сербии (видео)

Литовские болельщики устроили настоящий ад сербам

На днях литовский "Жальгирис" принимал сербскую "Црвену Звезду" в рамках матча Евролиги. Хозяева встретили гостей массой украинских флагов, песен и кричалок, ведь ранее гости отказывались участвовать в акциях против войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба в Twitter. Кроме того, пользователи активно публикуют видео с трибун во время игры.

Болельщики литовского клуба ярко поддержали Украину во время домашнего матча, многие пришли на игру с украинской символикой и плакатами. В течение поединка на баскетбольной арене неоднократно звучал лозунг "Слава Украине", а во время тайм-аутов на площадке звучали украинские песни. Фанаты даже спели знаменитую песню про путина.

В итоге встреча завершилась победой "Жальгириса" со счетом 71:66. Литовцы занимают 5-е место в турнирной таблице Евролиги, сербы — 10-е. В плей-офф по итогам регулярного сезона выйдут 8 лучших коллективов.

Ранее сообщалось, что баскетбольная федерация оконфузилась, опубликовав неправильную карту Украины.

Напомним, экс-баскетболист сборной Украины умер в 33 года.