Украину показали без Крыма и Донбасса

Международная организация "отрезала" часть Украины

Не прошло и дня после скандала с картой Украины в европейском автоспорте, как киберспортивная Международная федерация баскетбола (eFIBA) "забыла", что Донбасс и Крым являются территорией нашей страны.

Ошибочная карта от eFIBA все еще доступна на сайте, посвященном британскому киберспорту — britishesports.org. В записи, которая посвящена анонсу турнира по NBA 2K23 (спортивный симулятор баскетбола), можно увидеть, что Украина изображена без Донбасса и Крыма.

Киберспортивная организация изобразила Украину без Крыма и Донбасса

В eFIBA уже отреагировали на ситуацию. Пресс-служба организации заменила карту с неправильными границами Украины у себя в соцсетях. Теперь пользователи могут лицезреть правильные очертания нашей страны на карте Европы.

Напомним, на днях российские дипломаты публично признали, что Крым и Донбасс — это Украина. Посольство рф в Швеции опубликовало карту с ценами на бензин в Европе. На ней Украина изображена в границах 1991 года.

Ранее сообщалось, что на 34-м году жизни умер известный украинский баскетболист, бывший игрок национальной команды Руслан Отверченко.