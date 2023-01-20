Первый раз: украинская красотка засветилась на игре великанов (фото)

Дарья Белодед сходила на баскетбол

Одна из сильнейших дзюдоисток планеты украинка Дарья Белодед в США посетила баскетбольный матч. Ранее российские войска истортили спортсменке день рождения.

В своих соцсетях Белодед запостила фотографии с матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги. Дзюдоистка побывала в Лос-Анджелесе на поединке "Лейкерс" и "Сакраменто".

"Первый раз на игре НБА", — написала в Instagram Белодед.

Дарья Белодед — двукратная чемпионка мира (2018, 2019), двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 года, бронзовая призерка Олимпийских игр-2020. Мы писали, что Белодед покинула топ-10 самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

Как-то Дарья Белодед призналась, как итальянскому дзюдоисту Фабио Базиле удалось покорить ее сердце.

Напомним, что журнал Forbes составил рейтинг спортсменок, которые больше всех заработали в 2022 году. В топ-10 сплошные теннисистки, которых разбавили одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.