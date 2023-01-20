Перший раз: українська красуня засвітилася на грі велетнів (фото)

Дар’я Білодід сходила на баскетбол

Одна з найсильніших дзюдоїсток планети українка Дар’я Білодід у США відвідала баскетбольний матч. Раніше російські війська знищили спортсменці день народження.

У своїх соцмережах Білодід запостила фотографії із матчу регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги. Дзюдоїстка побувала в Лос-Анджелесі на поєдинку "Лейкерс" та "Сакраменто".

"Вперше на грі НБА", — написала в Instagram Білодід.

Дар'я Білодід — дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 року, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020. Ми писали, що Білодід залишила топ-10 найпопулярніших українських спортсменів у Instagram.

Якось Дар’я Білодід зізналася, як італійському дзюдоїсту Фабіо Базілі вдалося підкорити її серце.

Нагадаємо, що журнал Forbes склав рейтинг спортсменок, які найбільше заробили у 2022 році. У топ-10 суцільні тенісистки, яких розбавили одна фрістайлістка, одна гольфістка та одна гімнастка.