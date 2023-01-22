Український хіт про путіна та жовто-сині прапори: у Литві підготували гарячий прийом російським "братам" із Сербії (відео)

Литовські вболівальники влаштували справжнє пекло сербам

Днями литовський "Жальгіріс" приймав сербську "Црвену Звєзду" у рамках матчу Євроліги. Господарі зустріли гостей масою українських прапорів, пісень та кричалок, адже раніше гості відмовлялися брати участь в акціях проти війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба литовського клубу у Twitter. Крім того, користувачі активно публікують відео із трибун під час гри.

Вболівальники литовського клубу яскраво підтримали Україну під час домашнього матчу, багато хто прийшов на гру з українською символікою та плакатами. Протягом поєдинку на баскетбольній арені неодноразово звучало гасло "Слава Україні", а під час тайм-аутів на майданчику лунали українські пісні. Фанати навіть заспівали знамениту пісню про путіна.

У підсумку зустріч завершилася перемогою "Жальгіріса" з рахунком 71:66. Литовці посідають 5-те місце у турнірній таблиці Євроліги, серби – 10-те. У плей-офф за підсумками регулярного сезону вийдуть 8 найкращих колективів.

Раніше повідомлялося, що баскетбольна федерація осоромилася, опублікувавши неправильну карту України.

Нагадаємо, ексбаскетболіст збірної України помер у 33 роки.