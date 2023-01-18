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Україну показали без Криму та Донбасу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Кіберспортивна організація зобразила Україну без Криму та Донбасу Новина оновлена 18 січня 2023, 17:56
Кіберспортивна організація зобразила Україну без Криму та Донбасу. Фото britishesports.org

Міжнародна організація "відрізала" частину України

Не минуло й дня після скандалу з картою України в європейському автоспорті, як кіберспортивна Міжнародна федерація баскетболу (eFIBA) "забула", що Донбас та Крим є територією нашої країни.

Помилкова карта від eFIBA все ще доступна на сайті, присвяченому британському кіберспорту — britishesports.org. У записі, присвяченому анонсу турніру з NBA 2K23 (спортивний симулятор баскетболу), можна побачити, що Україна зображена без Донбасу та Криму.

Кіберспортивна організація зобразила Україну без Криму та Донбасу
Кіберспортивна організація зобразила Україну без Криму та Донбасу

У eFIBA вже відреагували на ситуацію. Пресслужба організації замінила картку з неправильними кордонами України у себе в соцмережах. Тепер користувачі можуть бачити правильні контури нашої країни на карті Європи.

Нагадаємо, днями російські дипломати публічно визнали, що Крим та Донбас – це Україна. Посольство рф у Швеції опублікувало картку з цінами на бензин в Європі. На ній Україна зображена у межах 1991 року.

Раніше повідомлялося, що на 34-му році життя помер відомий український баскетболіст, колишній гравець національної команди Руслан Отверченко.

Теги:
#Україна #Баскетбол #Кіберспорт