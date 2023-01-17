"Посольству доручили розібратися": у Європі зобразили Україну без Криму (фото)

У МЗС України вже відреагували на інцидент

Поки українські гонщики і не тільки віддають найцінніше за територіальну цілісність України, на офіційному сайті чемпіонату Європи з ралі (ERC) можна побачити карту України без Криму.

Дане зображення доступне на сайті ERC у розділі "Календар на 2023 рік". Крім того, на зображенні можна розглянути логотип Міжнародної автомобільної федерації (FIA), під патронатом якої організовуються перегони ERC.

На сайті чемпіонату Європи з ралі опублікували карту України без Криму

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на ситуацію. У коментарі hromadske він повідомив, що "посольству доручили розібратися".

Нагадаємо, за правилами FIA, російські та білоруські гонщики можуть брати участь у міжнародних стартах лише під нейтральним прапором та без використання національної символіки.

Раніше повідомлялося, що російського гонщика не допустили до старту в Омані через помилку організаторів, які забули прибрати триколор.

Нагадаємо, російський гонщик відмовився від головного старту сезону, боячись засудити повномасштабне вторгнення рф в Україну.