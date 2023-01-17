"Посольству доручили розібратися": у Європі зобразили Україну без Криму (фото)
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У МЗС України вже відреагували на інцидент
Поки українські гонщики і не тільки віддають найцінніше за територіальну цілісність України, на офіційному сайті чемпіонату Європи з ралі (ERC) можна побачити карту України без Криму.
Дане зображення доступне на сайті ERC у розділі "Календар на 2023 рік". Крім того, на зображенні можна розглянути логотип Міжнародної автомобільної федерації (FIA), під патронатом якої організовуються перегони ERC.
Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на ситуацію. У коментарі hromadske він повідомив, що "посольству доручили розібратися".
Нагадаємо, за правилами FIA, російські та білоруські гонщики можуть брати участь у міжнародних стартах лише під нейтральним прапором та без використання національної символіки.
Раніше повідомлялося, що російського гонщика не допустили до старту в Омані через помилку організаторів, які забули прибрати триколор.
Нагадаємо, російський гонщик відмовився від головного старту сезону, боячись засудити повномасштабне вторгнення рф в Україну.