"Посольству поручили разобраться": в Европе изобразили Украину без Крыма (фото)

В МИД Украины уже отреагировали на инцидент

Пока украинские гонщики и не только отдают самое ценное за территориальную целостность Украины, на официальном сайте чемпионата Европы по ралли (ERC) можно увидеть карту Украины без Крыма.

Данное изображение доступно на сайте ERC в разделе "Календарь на 2023 год". Кроме того, на изображении можно рассмотреть логотип Международной автомобильной федерации (FIA), под патронатом которой организовываются гонки ERC.

На сайте чемпионата Европы по ралли опубликовали карту Украины без Крыма

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на ситуацию. В комментарии hromadske он сообщил, что "посольству поручили разобраться".

Напомним, по правилам FIA, российские и белорусские гонщики могут принимать участие в международных стартах только под нейтральным флагом и без использования национальной символики.

Ранее сообщалось, что российского гонщика не допустили к старту в Омане из-за ошибки организаторов, которые забыли убрать триколор.

Напомним, российский гонщик отказался от главного старта сезона, боясь осудить полномасштабное вторжение рф в Украину.