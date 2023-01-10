Подвел триколор: в Омане россиянина вычеркнули из гонки из-за флага рф

В Омане решили не допускать россиянина к старту

Российский пилот Денис Мигаль не смог выступить на Международном чемпионате Омана по дрифту из-за критики в сети. К слову, Международная автомобильная федерация (ФИА) разрешает представителям рф соревноваться, однако только под нейтральным флагом.

Об этом заявил сам спортсмен, передает autosport.com.ru. Мигаль рассказал, что организаторы в списке участников напротив его фамилии поместили флаг рф, из-за чего последовало недовольство в сети. Позднее российский триколор поменяли на черный прямоугольник, однако критики меньше не стало, из-за чего россиянина исключили из состава участников. При этом Денис был готов соревноваться под нейтральным флагом.

"Изначально организаторы не предъявляли никаких требований относительно национальности, но потом попросили нас выступать под нейтральным флагом – мы согласились на это, для нас это не составляло проблем. Но затем возникла ошибка со стороны организаторов, которые, несмотря на нашу готовность ехать под нейтральным флагом, в списке пилотов около моего имени поставили флаг России. Это была именно техническая ошибка SMM-команды чемпионата, которую они исправили, заменив триколор на флаг черного цвета.

Но этого было достаточно, чтобы спровоцировать бурную реакцию аудитории. Комментарии к опубликованному в социальных сетях списку участников появились и были они негативными. В итоге под давлением интернет-аудитории устроители Oman International Drift Championship вообще вычеркнули нас из числа пилотов, участвующих в турнире. Официально свое решение организаторы чемпионата никак не объясняют – нам просто отправили письмо с извинениями, что мы, к сожалению, не сможем принять участие в серии", – заявил Мигаль.

Россиянин числился под черным флагом в старт-листе

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