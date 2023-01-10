Підвів триколор: в Омані росіянина викреслили з гонки через прапор рф

В Омані вирішили не допускати росіянина до старту

Російський пілот Денис Мігаль не зміг виступити на Міжнародному чемпіонаті Оману з дрифту через критику в мережі. До речі, Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) дозволяє представникам рф змагатися, але тільки під нейтральним прапором.

Про це заявив сам спортсмен, передає autosport.com.ru. Мігаль розповів, що організатори у списку учасників навпроти його прізвища помістили прапор росії, через що обурилися в мережі. Пізніше російський триколор поміняли на чорний прямокутник, проте критики не стало менше, через що росіянина виключили зі складу учасників. При цьому Денис готовий був змагатися під нейтральним прапором.

"Спочатку організатори не пред’являли жодних вимог щодо національності, але потім попросили нас виступати під нейтральним прапором – ми погодилися на це, для нас це не становило проблем. Але потім виникла помилка з боку організаторів, які, попри нашу готовність їхати під нейтральним прапором, у списку пілотів біля мого імені поставили прапор Росії. Це була технічна помилка SMM-команди чемпіонату, яку вони виправили, замінивши триколор на прапор чорного кольору.

Але цього було достатньо, щоби спровокувати бурхливу реакцію аудиторії. Коментарі до опублікованого у соціальних мережах списку учасників з’явилися і були негативними. У результаті під тиском інтернет-аудиторії організатори Oman International Drift Championship взагалі викреслили нас із числа пілотів, які беруть участь у турнірі. Офіційно своє рішення організатори чемпіонату ніяк не пояснюють – нам просто надіслали листа з вибаченнями, що ми, на жаль, не зможемо взяти участь у серії", – заявив Мігаль.

Росіянин числився під чорним прапором у старт-листі

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