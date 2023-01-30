Был в самом аду войны: погиб фанат "Киев-Баскета"

Алексей Ачкасов убит возле села Макеевка Луганской области

Печальное известие снова пришло с фронта. Недавно там погиб кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. А теперь стало известно, что отдал свою жизнь, защищая Украину, представитель фанатского сектора "Киев-Баскета" Алексей "Май" Ачкасов.

Как сообщается на странице клуба в Instagram, Ачкасов стоял у истоков создания фанатского движения БК "Киев-Баскет". Был человеком с проактивной гражданской позицией, у которого было обостренное чувство справедливости.

"С начала полномасштабной агрессии российских оккупантов он добровольно пошел в ряды ВСУ, принимал участие в обороне Киевской области, а затем выполнял боевые задания на востоке Украины.

Несмотря на свой юный возраст, не побоялся быть в самом аду этой войны. Последнее сражение в своей жизни Май принял в районе села Макеевка Луганской области. Он был единственным сыном в семье", — говорится в сообщении клуба "Киев-Баскет".

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, возвращавшегося к собратьям после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.