"Я иду, чтобы ты здесь спокойно жила": на войне погиб спортсмен из Кременчуга

Виталий Личманенко занимался греко-римской борьбой

Война продолжает забирать жизни украинских спортсменов. Лишь недавно мы сообщали о гибели под Бахмутом профессионального футболиста. Сейчас пришли известия о смерти представителя греко-римской борьбы Виталия Личманенко.

Виталий был родом из Кременчуга, сообщает сайт "Янголи спорту". Его призвали на военную службу во время мобилизации 7 марта 2022 года. Служил солдатом, гранатометчиком пехотного батальона.

Жена была против, чтобы Виталий шел на войну, но он со словами: "Я иду, чтобы ты здесь спокойно жила!" отправился в военкомат.

До войны Виталий Личманенко занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта.

У героя остались родители, жена и дочь.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".