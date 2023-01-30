"Я иду, чтобы ты здесь спокойно жила": на войне погиб спортсмен из Кременчуга
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Виталий Личманенко занимался греко-римской борьбой
Война продолжает забирать жизни украинских спортсменов. Лишь недавно мы сообщали о гибели под Бахмутом профессионального футболиста. Сейчас пришли известия о смерти представителя греко-римской борьбы Виталия Личманенко.
Виталий был родом из Кременчуга, сообщает сайт "Янголи спорту". Его призвали на военную службу во время мобилизации 7 марта 2022 года. Служил солдатом, гранатометчиком пехотного батальона.
Жена была против, чтобы Виталий шел на войну, но он со словами: "Я иду, чтобы ты здесь спокойно жила!" отправился в военкомат.
До войны Виталий Личманенко занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта.
У героя остались родители, жена и дочь.
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.
Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".