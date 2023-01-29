Защищал Украину под Бахмутом: на фронте погиб украинский футболист

Спортсмену было всего 28 лет

При обороне Бахмута (Донецкая область) погиб 28-летний украинский футболист Руслан Курдас.

Об этом сообщил пресс-атташе в ФК "Скорук" Дмитрий Москаленко в Facebook. Футболист провел 18 матчей во Второй лиге Украины и два поединка в Кубке страны.

В общей сложности на профессиональном уровне воспитанник запорожского футбола сыграл 71 матч, забил 2 гола. Руслан играл за такие команды: "Динамо" Хмельницкий, "Ильичевец"-U-19 Мариуполь, "Металлург" Запорожье, "Таврия-Симферополь", "Победа" Днепр, ПФК "Сумы". Больше всего Курдас выступал на Тернопольщине в составе "Кристала" из Чорткива (54 матча, 19 голов), где был капитаном команды. Кроме того, футболист успел поиграть в чемпионате области, а также в чемпионате Украины среди любителей. Он работал учителем физвоспитания в Чортковской гимназии №3.

Руслан погиб, защищая Украину под Бахмутом.

Напомним, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Также на этом направлении россияне убили известного украинского легкоатлета Владимира Андрощука.