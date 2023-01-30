Був у самому пеклі війни: загинув фанат "Київ-Баскета"

Олексія Ачкасова вбили біля села Макіївка Луганської області

Сумна звістка знову прийшла з фронту. Нещодавно там загинув кандидат в майстри спорту з греко-римської боротьби. А тепер стало відомо, що віддав своє життя, захищаючи Україну, представник фанатського сектору "Київ-Баскета" Олексій "Май" Ачкасов.

Як повідомляється на сторінці клубу в Instagram, Ачкасов стояв у витоків створення фанатського руху БК "Київ-Баскет". Був людиною із проактивною громадянською позицією, в якого було загострене відчуття справедливості.

"З початку повномасштабної агресії російських окупантів він добровільно пішов у лави ЗСУ, приймав участь в обороні Київської області, а згодом виконував бойові завдання на сході України.

Не зважаючи на свій юний вік, не побоявся бути у самому пеклі цієї війни. Останній бій у своєму житті Май прийняв в районі села Макіївка Луганської області. Він був єдиним сином у родині", — говориться у повідомленні клубу "Київ-Баскет".

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.