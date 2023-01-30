"Я йду, щоб ти тут спокійно жила": на війні загинув спортсмен із Кременчука

Віталій Личманенко займався греко-римською боротьбою

Війна продовжує забирати життя українських спортсменів. Лише нещодавно ми повідомляли про загибель під Бахмутом професійного футболіста. Наразі надійшла звістка про смерть представника греко-римської боротьби Віталія Личманенка.

Віталій був родом із Кременчука, повідомляє сайт "Янголи спорту". Його призвали на військову службу під час мобілізації 7 березня 2022 року. Служив солдатом, гранатометником піхотного батальйону.

Дружина була проти, щоб Віталій йшов на війну, але він зі словами: "Я йду, щоби ти тут спокійно жила!" вирушив у військкомат.

До війни Віталій Личманенко займався греко-римською боротьбою, був кандидатом у майстри спорту.

У героя залишилися батьки, дружина та дочка.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення Росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".