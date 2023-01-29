Захищав Україну під Бахмутом: на фронті загинув український футболіст

Спортсменові було лише 28 років

При обороні Бахмута (Донецька область) загинув 28-річний український футболіст Руслан Курдас.

Про це повідомив пресаташе у ФК "Скорук" Дмитро Москаленко у Facebook. Футболіст провів 18 матчів у Другій лізі України та два поєдинки у Кубку країни.

Загалом на професійному рівні вихованець запорізького футболу зіграв 71 матч, забив 2 голи. Руслан грав за такі команди: "Динамо" Хмельницький, "Іллічівець"-U-19 Маріуполь, "Металург" Запоріжжя, "Таврія-Сімферополь", "Перемога" Дніпро, ПФК "Суми". Найбільше Курдас виступав на Тернопільщині у складі "Кристалу" з Чортківа (54 матчі, 19 голів), де був капітаном команди. Крім того, футболіст встиг пограти у чемпіонаті області, а також у чемпіонаті України серед аматорів. Він працював учителем фізичного виховання в Чортківській гімназії №3.

Руслан загинув, боронячи Україну під Бахмутом.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Також на цьому напрямі росіяни вбили відомого українського легкоатлета Володимира Андрощука.