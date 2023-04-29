Украинский гимнаст покорил Каир своим выступлением (видео)

Спортсмен выиграл две медали в первый день финалов

В субботу, 29 апреля, сразу две медали завоевал украинец Илья Ковтун в первый день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет). Накануне украинские спортсмены блестяще выступили на чемпионате Европы в этом виде спорта.

Новоиспеченный чемпион Европы отпраздновал победу в свободных упражнениях, где никто не смог превзойти его программу с коэффициентом сложности 6,2 и общей оценкой 14.433. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Вторую награду 19-летний спортсмен из Черкасс завоевал в финале на коне, уступив лишь вице-чемпиону Олимпиады-2020 Ли Чих-каю из Тайваня (15.033) и армянину Гагику Хачикяну (14.733), разделив третью строчку с бронзовым призером чемпионата мира Арутюном Мердиняном из Армении. Украинец и армянин набрали одинаковую сумму баллов — 14.566.

Медальные выступления Ильи Ковтуна в Каире

Отметим, что ученик Ирины Надюк квалифицировался в финалы в пяти из шести дисциплин, поэтому завтра его ждет выступление на параллельных брусьях, перекладине и в опорном прыжке, где компанию ему составит еще один представитель Украины Назар Чепурный.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Дохе.

Напомним, Ковтуну запретили тренироваться в желто-синей футболке с надписью "Остановите войну".