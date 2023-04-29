Український гімнаст підкорив Каїр своїм виступом (відео)

Спортсмен виграв дві медалі у перший день фіналів

У суботу, 29 квітня, одразу дві медалі завоював українець Ілля Ковтун у перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Каїрі (Єгипет). Напередодні українські спортсмени блискуче виступили на чемпіонаті Європи у цьому виді спорту.

Новоспечений чемпіон Європи відсвяткував перемогу у вільних вправах, де ніхто не зміг перевершити його програму з коефіцієнтом складності 6,2 та загальною оцінкою 14.433. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Другу нагороду 19-річний спортсмен із Черкас завоював у фіналі на коні, поступившись лише віцечемпіону Олімпіади-2020 Лі Чіх-каю з Тайваню (15.033) та вірменові Гагіку Хачикяну (14.733), розділивши третю сходинку із бронзовим призером чемпіонату світу Арутюном Мердіняном із Вірменії. Українець та вірменин набрали однакову суму балів — 14.566.

Медальні виступи Іллі Ковтуна у Каїрі

Зазначимо, що учень Ірини Надюк кваліфікувався у фінали у п’яти із шести дисциплін, тому завтра на нього чекає виступ на паралельних брусах, перекладині та в опорному стрибку, де компанію йому складе ще один представник України Назар Чепурний.

Раніше повідомлялося, що збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який пройшов у Досі.

Нагадаємо, Ковтуну заборонили тренуватися у жовто-синій футболці з написом "Зупиніть війну".