"Це все політика": російська Z-гімнастка поскаржилася на суддівство на Олімпіаді в Токіо

Росіянка досі вважає, що поступилася ізраїльтянці у 2021 році через змову суддів

Російська гімнастка Діна Аверіна, яка відвідала путінський шабаш у "Лужниках" у 2022 році, висловилася про суддівство на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, де вона завоювала "срібло".

Відповідний коментар Аверіної доступний на YouTube-каналі "Росія — це я!". Діна впевнена, що мала брати "золото", а отримала "срібло" лише через політику.

- Що ти хочеш сказати тій жінці, яка поставила бал вище (Ліной Ашрам)? Її ж зняли, так?

– Зняли. Це все – політика. Я не люблю те, що у спорті – не лише у художній гімнастиці – буває все несправедливо. Я таки за чесний спорт. Я розумію, що такого не буває, але мені це завжди, мабуть, заважало.

Я виступаю і розумію: якщо зробила чисто – я виграю, а якщо гублю (предмет), то програю.

Але коли таке трапилося на Олімпіаді, то я взагалі нічого не зрозуміла. Я виходила з думкою: ось, я нічого не втратила, я зараз виграю, – сказала Аверіна.

Нагадаємо, представники команди олімпійського комітету росії (ОКР) з художньої гімнастики в Токіо не зуміли виграти золоті нагороди ні в індивідуальній, ні в командній першості. У рф досі вважають, що судді були упередженими, хоча у Міжнародній федерації гімнастики пізніше заявили, що порушень у суддівстві на Іграх не виявили.

Зазначимо, сестри Аверіни заявилися на "шабаш" путіна в куртках, на яких була літера "Z", проте в соцмережах спортсменок символ повномасштабного вторгнення рф був замазаний.

Раніше Діна Аверіна вилаялася на чемпіонаті світу з художньої гімнастики після вердикту суддів. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російських гімнасток усунули від міжнародних змагань.