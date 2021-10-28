"С*ка": російська чемпіонка вилаялася у прямому ефірі після оголошення результатів (відео)

Чемпіонат світу з художньої гімнастики запам’ятовується поки що лише істерикою з боку росіян.

Після скандалу з тренером збірної РФ з художньої гімнастики російська спортсменка Діна Аверіна також не стримала емоцій у прямому ефірі після оголошення суддівського вердикту і вилаялася на камеру на чемпіонаті світу в Кітакюсю (Японія).

Відповідне відео доступне в мережі.

Діна отримала оцінку від суддів лише на 5 сотих менше, ніж представниця Білорусі Аліна Горносько. Росіянка настільки була засмучена другим місцем, що вилаялася на камеру: "С*ка". Зазначимо, третє місце дісталося ще одній росіянці Аріні Аверіній.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Примітно, що раніше Діна здобула перемоги у вправах з обручем, з м’ячем та булавами, що зробило її 16-кратною чемпіонкою світу.

"Телеграф" нагадує, що епопея із невдоволенням росіян результатами у художній гімнастиці розпочалася ще на Олімпіаді-2020. Представниці Олімпійського комітету Росії в Токіо не зуміли виграти золоті нагороди ні в індивідуальній, ні в командній першості. У РФ досі вважають, що судді були упередженими, хоча у Міжнародній федерації гімнастики пізніше заявили, що порушень на Іграх не виявили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська гімнастка звинуватила РосЗМІ у брехні.