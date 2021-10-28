Укр

"С*ка": российская чемпионка выругалась в прямом эфире после оглашения результатов (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дина Аверина выиграла только "серебро" Новость обновлена 28 октября 2021, 17:42
Дина Аверина выиграла только "серебро"

Чемпионат мира по художественной гимнастике запоминается пока лишь истерикой со стороны россиян.

После скандала с тренером сборной РФ по художественной гимнастике российская спортсменка Дина Аверина также не сдержала эмоций в прямом эфире после оглашения судейского вердикта и выругалась на камеру на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Соответствующее видео доступно в сети.

Дина получила оценку от судей всего на 5 сотых меньше, чем представительница Беларуси Алина Горносько. Россиянка настолько была расстроена вторым местом, что выругалась на камеру: "С*ка". Отметим, третье место досталось еще одной россиянке Арине Авериной.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Примечательно, что ранее Дина добыла победы в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами, что сделало ее 16-кратной чемпионкой мира.

"Телеграф" напоминает, что эпопея с недовольством россиян результатами в художественной гимнастике началась еще на Олимпиаде-2020. Представительницы Олимпийского комитета России в Токио не сумели выиграть золотые награды ни в индивидуальном, ни в командном первенстве. В РФ до сих пор считают, что судьи были предвзятыми, хотя в Международной федерации гимнастики позже заявили, что нарушений на Играх не обнаружили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская гимнастка обвинила РосСМИ во лжи.

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