Укр

"Опять эти негодяи воркуют": жена российского миллиардера оскорбила судей на чемпионате мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Ирина Винер-Усманова и Дина Аверина Новость обновлена 28 октября 2021, 15:09
Ирина Винер-Усманова и Дина Аверина

На ЧМ по художественной гимнастике произошел скандал с участием российской стороны.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова оскандалилась во время подведения итогов соревнований в упражнениях с булавами на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Об этом сообщает Чемпионат.

Во время беседы со своей подопечной Диной Авериной Ирина осталась недовольной тем, что судьи долго выставляли оценки. В итоге тренер российской команды назвала судей "негодяями".

"Смотри, что творится. Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют", — обратилась Винер-Усманова к Авериной во время подсчета оценок.

Добавим, что в итоге Дина Аверина выиграла соревнования, второе место досталось ее сестре Арине, а "бронзу" выиграла Анастасия Салос из Беларуси.

Ирина Винер-Усманова является женой российского миллиардера Алишера Усманова. В прошлом тренер прославилась странным разговором с чемпионкой мира Маргаритой Мамун

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

На Олимпийских играх в Токио судьи также долго совещались и отдали победу в личном многоборье не Авериным, а израильтянке Линой Ашрам. В РФ до сих пор считают это решение несправедливым и винят судей в беспределе, хотя комиссия международной федерации гимнастики исключила судейские ошибки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская гимнастка обвинила РосСМИ во лжи.

Теги:
#Художественная гимнастика #Алишер Усманов
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