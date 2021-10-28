"Опять эти негодяи воркуют": жена российского миллиардера оскорбила судей на чемпионате мира

На ЧМ по художественной гимнастике произошел скандал с участием российской стороны.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова оскандалилась во время подведения итогов соревнований в упражнениях с булавами на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Об этом сообщает Чемпионат.

Во время беседы со своей подопечной Диной Авериной Ирина осталась недовольной тем, что судьи долго выставляли оценки. В итоге тренер российской команды назвала судей "негодяями".

"Смотри, что творится. Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют", — обратилась Винер-Усманова к Авериной во время подсчета оценок.

Добавим, что в итоге Дина Аверина выиграла соревнования, второе место досталось ее сестре Арине, а "бронзу" выиграла Анастасия Салос из Беларуси.

Ирина Винер-Усманова является женой российского миллиардера Алишера Усманова. В прошлом тренер прославилась странным разговором с чемпионкой мира Маргаритой Мамун.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

На Олимпийских играх в Токио судьи также долго совещались и отдали победу в личном многоборье не Авериным, а израильтянке Линой Ашрам. В РФ до сих пор считают это решение несправедливым и винят судей в беспределе, хотя комиссия международной федерации гимнастики исключила судейские ошибки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская гимнастка обвинила РосСМИ во лжи.