"Знову ці негідники воркують": дружина російського мільярдера образила суддів на чемпіонаті світу

На ЧС із художньої гімнастики стався скандал за участю російської сторони.

Президент Всеросійської федерації художньої гімнастики, головний тренер збірної РФ Ірина Вінер-Усманова оскандалилася під час підбиття підсумків змагань у вправах з булавами на чемпіонаті світу в японському Кітакюсю.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Під час бесіди зі своєю підопічною Діною Аверіною Ірина залишилася незадоволеною тим, що судді довго виставляли оцінки. У результаті тренер російської команди назвала суддів "негідниками".

"Дивися, що коїться. Знову вони там сидять і воркують, так? Знову ці негідники воркують", — звернулася Вінер-Усманова до Аверіної під час підрахунку оцінок.

Додамо, що в результаті Діна Аверіна виграла змагання, друге місце дісталося її сестрі Аріні, а "бронзу" виграла Анастасія Салос із Білорусі.

Ірина Вінер-Усманова є дружиною російського мільярдера Алішера Усманова. У минулому тренер "прославилася" дивною розмовою із чемпіонкою світу Маргаритою Мамун.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

На Олімпійських іграх у Токіо судді також довго радилися і віддали перемогу в особистому багатоборстві не Аверіним, а ізраїльтянці Ліной Ашрам. У РФ досі вважають це рішення несправедливим і звинувачують суддів у беззаконні, хоча комісія Міжнародної федерації гімнастики виключила суддівські помилки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська гімнастка звинуватила РосЗМІ у брехні.