"Это все политика": российская Z-гимнастка пожаловалась на судейство на Олимпиаде в Токио

Россиянка до сих пор считает, что уступила израильтянке в 2021 году из-за сговора судей

Российская гимнастка Дина Аверина, которая посетила путинский шабаш в "Лужниках" в 2022 году, высказалась о судействе на Олимпийских играх-2020 в Токио, где она завоевала "серебро".

Соответствующий комментарий Авериной доступен на YouTube-канале "Россия — это я!". Дина уверена, что должна была брать "золото", а получила "серебро" только из-за политики.

– Что ты хочешь сказать той женщине, которая поставила балл выше (Линой Ашрам)? Ее же сняли, да?

– Сняли. Это все политика. Я не люблю то, что в спорте – не только в художественной гимнастике – бывает все несправедливо. Я все-таки за честный спорт. Я понимаю, что такого не бывает, но мне это всегда, наверное, мешало.

Я выступаю и понимаю: если сделала чисто – я выигрываю, а если теряю (предмет), то проигрываю.

Но когда такое случилось на Олимпиаде, я вообще ничего не поняла. Я выходила с мыслью: вот, я ничего не потеряла, я сейчас выиграю, – сказала Аверина.

Напомним, представители команды олимпийского комитета россии (ОКР) с художественной гимнастики в Токио не сумели выиграть золотые награды ни в индивидуальном, ни в командном первенстве. В рф до сих пор считают, что судьи были предвзятыми, хотя в Международной федерации гимнастики позже заявили, что нарушений в судействе на Играх не обнаружили.

Отметим, сестры Аверины заявились на "шабаш" путина в куртках, на которых была буква "Z", однако в соцсетях спортсменок символ полномасштабного вторжения рф был замазан.

Ранее Дина Аверина выругалась на чемпионате мира по художественной гимнастики после вердикта судей. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину российских гимнасток отстранили от международных соревнований.