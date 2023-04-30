Свитолина "обвинила" Зеленского в своих поражениях

Спортсменка ответила на вопросы об отсутствии успехов

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина в шутливой форме возложила ответственность на отсутствие побед на президента своей страны Владимира Зеленского. На этой неделе после их очного матча она не пожала руку белоруске Александре Саснович.

На своей странице в Instagram она прокомментировала эпизод документального фильма Дмитрия Комарова "Год. За кадром. День Президента". Там украинский лидер показал ее личную ракетку, которую она ему подарила.

"Мы меня часто спрашиваете, почему я больше не побеждаю? Ну вот… Надеюсь, больше вопросов не будет", — написала Свитолина.

3 апреля 2023 года украинская теннисистка впервые за 13 месяцев вышла на корт после рождения дочери Скай.

С тех пор Свитолина одержала только одну победу на турнире ITF в Швейцарии против румынки Елены-Габриэлы Русе.

Ранее украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк предложили Женской ассоциации (WTA), как ей решить вопрос с недопуском их российских и белорусских коллег.