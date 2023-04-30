Світоліна "звинуватила" Зеленського в своїх поразках

Спортсменка відповіла на запитання щодо відсутності успіхів

Іменита українська тенісистка Еліна Світоліна в жартівливій формі поклала відповідальність на відсутність перемог на президента своєї країни Володимира Зеленського. Цього тижня після їхнього очного матчу вона не потиснула руку білорусці Олександрі Саснович.

На своїй сторінці в Instagram вона прокоментувала епізод документального фільму Дмитра Комарова "Рік. За кадром. День Президента". Там український лідер показав її особисту ракетку, яку вона йому подарувала.

"Ми мене часто питаєте, чому я більше не перемагаю? Ну от... Сподіваюся, більше питань не буде", — написала Світоліна.

3 квітня 2023 року українська тенісистка вперше за 13 місяців вийшла на корт після народження дочки Скай.

З того часу Світоліна здобула лише одну перемогу на турнірі ITF в Швейцарії проти румунки Єлени-Габріели Русе.

Раніше українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк запропонували Жіночій асоціації (WTA), як їй вирішити питання з недопуском їхніх російських та білоруських колег.