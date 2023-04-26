Світоліна не потиснула руку білоруській тенісистці після матчу (відео)

Українка програла матч

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно провела перший за 13 місяців поєдинок після народження доньки, після їхньої очної гри не потиснула руку суперниці з Білорусі Олександрі Саснович, чия країна сприяє російській агресії проти України.

Як повідомляє "Телеграф", це сталося на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді. Поєдинок відбувся в рамках першого раунду першості.

Світоліна в завзятій боротьбі програла матч, взявши чотири гейми в першому сеті та п’ять — в другому.

Огляд матчу Світоліна — Саснович

Раніше її співвітчизниця Леся Цуренко відмовилася грати із прихильницею лукашенка з Білорусі Аріною Сабаленко.

Крім того, українській тенісистці не потиснула руку хорватська опонентка.

Раніше наш Ілля Марченко не потиснув руку тенісисту з рф. Також повідомлялося, чому українські тенісисти відмовляються бойкотувати матчі з росіянами.