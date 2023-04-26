Тенісистка з рф, яку не пустили на польський літак, поскаржилася на страждання через війну

Атлетка обурилася ставленням до росіян

російська тенісистка Віталія Дьяченко, якій відмовили у польоті рейсом польській авіакомпанії, поскаржилася на страждання через повномасштабну війну її країни проти України.

В інтерв’ю пропагандистському медіа кремля RT вона зняла з себе відповідальність за дії рф проти України. За її словами, вона перебувала в повному шоці від інциденту з недопуском на літак.

"На жаль, ми зараз перебуваємо в такому становищі. Поки не станеться що-небудь — не дізнаємося, якою авіакомпанією можна літати, а якою ні, через яку країну тобі дозволять пролетіти, а в якому місті не чекають".

До цього ніяк не підготуєшся і не зможеш убезпечити себе. Це все дуже сумно, оскільки від цього страждають звичайні люди та спортсмени, які не мають жодного відношення до того, що відбувається в світі", — зазначила Дьяченко.

Раніше її російська колега Анастасія Потапова розповіла про зміни її відносин із українськими тенісистками Даяною Ястремською та Мартою Костюк.

Перед цим тенісистки з України Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк висунули пропозиції керівництву Жіночої асоціації (WTA), як вирішити питання з недопуском гравців з рф і Білорусі.