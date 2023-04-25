"Поводилися як із громадянином 3-го класу": російську тенісистку не пустили на польський літак

Спортсменка мала летіти з Каїру до Ніцци через Варшаву

Російська тенісистка, 250-та ракетка світу Віталія Дьяченко заявила, що її не пустили на літак через паспорт рф. Напередодні російська тенісистка Анастасія Потапова розповіла про стосунки з колегами з України.

Відповідний коментар Дьяченко доступний у сторіс на її сторінці в Instagram. Тенісистка поскаржилася, що польська авіакомпанія Lott Airlines не пустила її на борт літака через її громадянство. Віталія намагалася переконати поляків листами підтримки від WTA та ITF, а також від її батька, який народився в Україні та працює в ООН. Спортсменка хотіла потрапити на борт як член сім’ї особи з дипломатичним паспортом, проте їй все одно відмовили.

"Кінець історії ночувала в аеропорту, зі мною поводилися як з громадянином 3-го класу (через мою національність), витратила пару тисяч євро (все це дрібниці), тому що, на превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір. Так я немає маршруту через авіакомпанії, які "не возять росіян" та обмеження у візовій ситуації.

Зрештою, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант – повернутися додому та пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію”, — написала Дьяченко.

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