"Обращались как с гражданином 3-го класса": российскую теннисистку не пустили на польский самолет

Спортсменка должна была лететь из Каира в Ниццу через Варшаву

Российская теннисистка, 250-я ракетка мира Виталия Дьяченко заявила, что ее не пустили на самолет из-за паспорта рф. Накануне российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала об отношениях с коллегами из Украины.

Соответствующий комментарий Дьяченко доступен в сторис на ее странице в Instagram. Теннисистка пожаловалась, что польская авиакомпания Lott Airlines не пустила ее на борт самолета из-за ее гражданства. Виталия пыталась убедить поляков письмами поддержки от WTA и ITF, а также от ее отца, который родился в Украине и работает в ООН. Спортсменка хотела попасть на борт как член семьи лица с дипломатическим паспортом, однако ей все равно отказали.

"Конец истории ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые "не возят россиян" и ограничений в визовой ситуации.

В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации", — написала Дьяченко.

Ранее сообщалось, что одна из лучших украинских теннисисток Марта Костюк объявила о помолвке. Кроме того, украинская теннисистка Людмила Киченок также сообщила, что выходит замуж.