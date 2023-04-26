Теннисистка из рф, которую не пустили на польский самолет, нажаловалась на страдания из-за войны

Атлетка возмутилась отношением к россиянам

российская теннисистка Виталия Дьяченко, которой отказали в полете рейсом польском авиакомпании, пожаловалась на лишения из-за полномасштабной войны ее страны против Украины.

В интервью пропагандистскому медиа кремля RT она сняла с себя ответственность за действия рф против Украины. По ее словам, она пребывала в полном шоке от инцидента с недопуском на самолет.

"К сожалению, мы сейчас находимся в таком положении. Пока не случится что‑нибудь – не узнаем, какой авиакомпанией можно летать, а какой нет, через какую страну тебе разрешат пролететь, а в каком городе не ждут.

К этому никак не подготовишься и не сможешь обезопасить себя. Это все очень грустно, поскольку от этого страдают обычные люди и спортсмены, не имеющие никакого отношения к происходящему в мире", — отметила Дьяченко.

Ранее ее российская коллега Анастасия Потапова рассказала об изменениях ее отношений с украинскими теннисистками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.

Перед этим теннисистки из Украины Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк выдвинули предложения руководству Женской ассоциации (WTA), как решить вопрос с недопуском игроков из рф и Беларуси.