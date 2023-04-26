Свитолина не пожала руку белорусской теннисистке после матча (видео)

Украинка проиграла матч

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно провела первый за 13 месяцев поединок после рождения дочери, после их очной игры не пожала руку сопернице из Беларуси Александре Саснович, чья страна содействует российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Телеграф", это случилось на турнире WTA 1000 в испанском Мадриде. Поединок состоялся в рамках первого раунда первенства.

Свитолина в упорной борьбе проиграла матч, взяв четыре гейма в первом сете и пять — во втором.

Обзор матча Свитолина - Саснович

Ранее ее соотечественница Леся Цуренко отказалась играть со сторонницей лукашенко из Беларуси Ариной Сабаленко.

Кроме того, украинской теннисистке не пожала руку хорватская оппонентка.

Ранее наш Илья Марченко не пожал руку теннисисту из рф. Также сообщалось, почему украинские теннисисты отказываются бойкотировать матчи с россиянами.