Російський тенісист обматюкав маму під час матчу (відео)

Спортсмену заважали підказки матері

Російський тенісист Павло Котов обматюкав маму під час матчу кваліфікації "Мастерса" у Мадриді. Напередодні російську тенісистку не пустили на борт польського літака.

Котов не стримав емоцій під час матчу проти бельгійця Кіммера Коппеянса. Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку та поширився у мережі, передає Loro.Partners у Twitter.

У першому колі відбіркового турніру 24-річний росіянин, який є 101 ракеткою світу зустрічався зі 178 номером ATP Коппеянсом. У першому сеті за рахунку 5:3 (0:30) росіянин накричав на маму, яка сиділа на трибунах. Крім того, представник рф пригрозив зробити подачу в неї.

"Мамо, якщо ти зараз не завалиш ї***о, я дам м’ячиком у тебе, це зрозуміло?" — сказав Котов.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

До речі, наприкінці поєдинку Котов відіграв два матчболи й здобув перемогу з рахунком 6:4, 3:6, 7:6(6).

Раніше повідомлялося, що міністр молоді та спорту України та голова Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт фактично звинуватив українських тенісистів у тому, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до змагань.