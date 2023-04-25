Российский теннисист обматерил маму во время матча (видео)

Спортсмену мешали подсказки матери

Российский теннисист Павел Котов обматерил маму во время матча квалификации "Мастерса" в Мадриде. Накануне российскую теннисистку не пустили на борт польского самолета.

Котов не сдержал эмоций во время матча против бельгийца Киммера Коппеянса. Соответствующий момент попал в трансляцию поединка и распространился в сети, передает Loro.Partners в Twitter.

В первом круге отборочного турнира 24-летний россиянин, который является 101-й ракеткой мира встречался с 178 номером ATP Коппеянсом. В первом сете при счете 5:3 (0:30) россиянин накричал на маму, которая сидела на трибунах. Кроме того, представитель рф пригрозил сделать подачу в нее.

"Мам, если ты сейчас не завалишь е***о, я дам мячиком в тебя, это понятно?" – сказал Котов.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

К слову, в концовке поединка Котов отыграл два матчбола и добыл победу со счетом 6:4, 3:6, 7:6(6).

Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт фактически обвинил украинских теннисистов в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.