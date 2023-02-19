Конкурс данков НБА выиграл баскетболист, сыгравший два матча в лиге (видео)

Конкурс бросков сверху удался

В ночь на воскресенье, 19 февраля, в рамках уик-энда Матча всех звезд НБА-2023 состоялись конкурсы 3-очковых, мастерства и долгожданный данк-контест. Накануне в США была поставлена точка в сезоне Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Завершал развлекательный день конкурс данков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Twitter.

Победу в конкурсе бросков сверху одержал 24-летний Мэк Маккланг из "Филадельфии". Он стал первым в истории игроком, получившим приглашение на данк-контест во время выступлений в Лиге развития. Всего он провел 2 матча в НБА. За 3 из 4 данков Мек набрал максимум очков — по 50. В финале он одолел форварда "Нового Орлеана" Трея Мерфи.

В конкурсе 3-очковых победителем стал плеймейкер "Портленда" Дэмиан Лиллард, который впервые выиграл подобное соревнование. В первом и втором раунде он набрал по 26 очков.

В конкурсе мастерства выиграла команда "Юты" в составе Джордана Кларксона, Уокера Кесслера и Коллина Секстона.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд по количеству очков в НБА. Баскетболист ярко отпраздновал данное достижение.